UEFA geeft clubs meer tijd voor Financial Fair Play

De UEFA heeft omwille van de crisis rond het coronavirus besloten haar clubs meer tijd te geven om te voldoen aan de eisen van de Financial Fair Play. De deadline voor de clubs om aan te tonen dat ze geen uitstaande betalingen hebben tegenover andere clubs, werknemers of belastingsdiensten is met een maand verlengd tot 30 april. De huidige speelstop brengt veel Europese clubs in financiële moeilijkheden.

