UEFA denkt aan Final Four voor Champions League 16 maart 2020

Volgens de Spaanse krant 'AS' ligt morgen ook een oplossing voor de uitgestelde Champions en Europa League-wedstrijden op tafel. De UEFA denkt aan een Final Four in Istanbul (CL) en Gdansk (EL). De halve finales en finale zouden zo op enkele dagen tijd plaatsvinden om tijd te besparen. De vier kwartfinales in de Champions League wil de UEFA normaal laten doorgaan. In de Europa League is het resterende programma evenwel drukker, daar zijn pas enkele duels in de heenronde van de achtste finales afgewerkt. Zo rijst de vraag of het nog haalbaar is om alle duels voor de eindfase te spelen. (BF)