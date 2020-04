Exclusief voor abonnees UEFA dankt na over 'Final 8' in Champions League 15 april 2020

De UEFA overweegt om de Champions League van dit seizoen te laten beslissen met een 'Final 8' op neutraal terrein. Volgens de gezaghebbende Spaanse krant 'Mundo Deportivo' is de UEFA samen met de ECA (European Club Association) op zoek naar een geschikte locatie, waar de acht ploegen en hun staf geïsoleerd kunnen worden voor deze minicompetitie. Volgens de Spaanse media zouden zowel de kwartfinale als de halve finale in één wedstrijd worden gespeeld. Voor de finale komt mogelijk nog altijd het Atatürkstadion in Istanbul in aanmerking, waar de eindstrijd aanvankelijk op 30 mei geprogrammeerd stond.

