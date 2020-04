Exclusief voor abonnees UEFA beslist eind april over speelsteden EK 2020 10 april 2020

De UEFA zal op 30 april beslissen of er door de coronacrisis gaststeden moeten worden vervangen met het oog op het uitgestelde EK. "Dan zal alles duidelijk zijn", vertelde de Rus Alexei Sorokin, lid van het Uitvoerend Comité, gisteren. "Via videogesprekken hebben we met alle gaststeden regelmatig contact. Als een stad beslist een stap opzij te zetten, liggen er evenwel niet veel opties op tafel." Mogelijk wordt dan een nieuwe gaststad aangeduid, maar ook een herverdeling van de wedstrijden behoort tot de mogelijkheden. Euro 2020 wordt gespeeld in twaalf steden: Amsterdam, Bakoe, Bilbao, Boedapest, Boekarest, Kopenhagen, Dublin, Glasgow, Londen, München, Rome en Sint-Petersburg. Vooral in Rome en Bilbao, speelsteden in de hardst getroffen landen Italië en Spanje, maakt men zich zorgen. (TTV)

