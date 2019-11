Exclusief voor abonnees UEFA-baas ceferin spreekt vertrouwen uit in Sint-Petersburg 29 november 2019

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft er alle vertrouwen in dat Sint-Petersburg zijn vier wedstrijden op het EK van 2020 op een hoog niveau zal organiseren, zo verklaarde hij gisteren na een onderhoud met de Russische president Vladimir Poetin aan nieuwsagentschap TASS. In twee van de drie groepswedstrijden zullen de Rode Duivels er spelen. Eerder bevestigde het Wereldantidopingagentschap (WADA) al dat Rusland zich ondanks een mogelijke nieuwe dopingschorsing geen zorgen moet maken over de medeorganisatie van het EK. Ook de finale van de Champions League in 2021 zou niet in het gedrang komen.

