UCI zet Team Relay in 2020 op woensdag 24 september 2019

Bondsvoorzitter Tom Van Damme bevestigde bij VTM dat de Mixed Team Relay op het WK in 2020 van datum wisselt met de individuele tijdrit. "Vanaf volgend jaar zal de Team Relay op woensdag plaatsvinden, de individuele tijdrit op de zondag ervoor. Als we beginnen met de individuele tijdrit, dan zal dat de deelnemers toelaten om later ook deel te nemen aan de Team Relay." Nog volgens Van Damme mikt de UCI in 2025 op een WK in Afrika. Rwanda en Marokko zouden de voornaamste kandidaten zijn.

Dumoulin wil Tour en Spelen combineren

Grote afwezige in de WK-tijdrit wordt Tom Dumoulin (28) - hij werkt nog steeds aan zijn terugkeer na een knieblessure opgelopen door een val in de Giro.

Dumoulin hoopt volgend jaar de Tour de France én de Olympische Spelen in Tokio te rijden, dat vertelde de Nederlander aan Eurosport. In de zomer van 2020 zit slechts een week tussen de slotdag van de Tour (19 juli) en de wegrit van de Olympische Spelen (25 juli). De individuele tijdrit staat op het programma voor woensdag 29 juli. Op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro won Dumoulin de zilveren medaille op de tijdrit. (ABD)