UCI wil strengere regels voor corticosteroïden 07 maart 2018

De UCI zegt bezorgd te zijn over het misbruik van de zogenaamde TTN's (toestemming voor therapeutische noodzaak), vooral wanneer het gaat om gebruik van corticosteroïden. De UCI steunt de Britse commissie in haar advies om het TTN-systeem "permanent te bewaken". Verder dringt ze er bij WADA op aan dat het gebruik van corticosteroïden en van de pijnstiller Tramadol wordt herzien. UCI-voorzitter Lappartient heeft hierover in april een ontmoeting met WADA-voorzitter Craig Reedie. (MG)