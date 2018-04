UCI-voorzitter wil meer erkenning voor vrouwenwielrennen 13 april 2018

UCI-voorzitter David Lappartient wil meer waardering voor het vrouwenwielrennen. Dat vertelt de Fransman aan L'Equipe. "Ik wil dat ze meer erkend worden en beter betaald worden. Twee derde verdient jaarlijks minder dan 10.000 euro. Dat is onacceptabel. Ik wil dat elke organisatie een mannen- en vrouwenkoers heeft. Bovendien hebben we nood aan een rittenkoers die wereldwijd uitgezonden wordt. Er is bijvoorbeeld geen equivalent van de Ronde van Frankrijk. Het probleem is echter dat de basis van de piramide niet breed genoeg is. We moeten de deelname van het aantal vrouwen verder ontwikkelen", verklaart Lappartient.

HLN