UCI-voorzitter wil Giro en Vuelta inkorten 02 maart 2018

00u00 0

David Lappartient is voorstander om de Giro en de Vuelta in te korten tot zeventien ritten. Dat vertelde de Franse UCI-voorzitter aan de Italiaanse krant 'La Stampa'. De Tour de France kan dan weer wél de volledige drie weken blijven duren. "Het is dan ook de belangrijkste wielerwedstrijd op de kalender", luidde het bij Lappartient. "We zullen het mogelijk inkorten van de Giro en de Vuelta bespreken, zonder iemand iets op te dringen. We zullen de wens van de organisatoren respecteren." Daarnaast plaatste Lappartient een kritische kanttekening bij de globalisering van het wielrennen. "37 UCI WorldTour-wedstrijden op vier continenten is misschien wat overdreven. De wielersport moet vertrouwen op zijn roots, die zich in Europa bevinden." (XC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN