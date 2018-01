UCI-voorzitter: "Sky moet Froome voorlopig schorsen" 19 januari 2018

UCI-voorzitter David Lappartient heeft Sky opgeroepen om viervoudig Tourwinnaar Chris Froome te schorsen. In afwachting van de beslissing van de Internationale Wielerunie over de positieve salbutamoltest van de 32-jarige Brit verwacht Lappartient dat Sky in actie schiet. "Het is momenteel niet aan mij om in te grijpen", zei Lappartient in de Franse krant 'Le Télégramme'. "Manager Brailsford moet zijn verantwoordelijkheid nemen, zonder de schuld van de renner daarbij aan te nemen."

HLN