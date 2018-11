UCI-voorzitter Lappartient wil Giro 2020 één week later laten starten 21 november 2018

Als het aan David Lappartient ligt, start de Ronde van Italië in 2020 een week later (16 mei-7 juni) en schuift de Ronde van Californië op naar 3-9 mei. Dat zegt de UCI-voorzitter in een interview met de 'Gazzetta dello Sport'. Daarmee wil de Fransman beide WorldTour-wedstrijden uit elkaars vaarwater halen. Wat er dan met de koersen na de Giro moet gebeuren, is onduidelijk. De Tourstart verleggen van 27 juni naar 4 juli is alvast geen optie, aangezien op 24 juli al de Olympische Spelen in Tokyo beginnen. Nog in het interview kondigt Lappartient een verbod van de pijnstiller Tramadol aan vanaf 1 maart 2019. Daarmee wijkt de Internationale Wielrenunie af van de regels van het Wereld Antidoping Agentschap (WADA). In Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico zouden dan de eerste (bloed)tests plaatsvinden - via één simpele vingerprik. Vermogensmeters worden vooralsnog niet verboden.

