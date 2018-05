UCI-voorzitter: "Beslissing Froome misschien pas na Tour" 24 mei 2018

UCI-voorzitter David Lappartient heeft maandenlang gezegd dat hij ervan uitgaat dat de salbutamolzaak van Chris Froome zou opgelost zijn voor de start van de Tour, maar daar is hij nu niet meer zo zeker van. De Fransman moest aan het Britse Cyclingnews toegeven dat de zaak maar blijft aanslepen en dat er geen enkele garantie is dat er tegen begin juli een uitspraak zal zijn. De kans is dus reëel dat Froome ook de Tour 'onder voorbehoud' zal kunnen rijden. "Ik rekende erop, maar ik weet niet of het dossier sneller kan worden opgelost", zegt Lappartient. De renner op non-actief zetten alvorens er een beslissing is, kan sowieso niet volgens de reglementen. Of de Brit achteraf uit de uitslag kan geschrapt worden als hij wordt veroordeeld voor doping is ook niet zeker. Dat moet het WADA, het internationale antidopingagentschap, beslissen. (BA)

