UCI plaatst aftelklok naast geïrriteerde wereldkampioen

Opmerkelijk beeld na de Wereldbekercross in Namen. De UCI plaatste een aftelklok in de tent waar Wout van Aert op de rollen aan het uitrijden was. De aanleiding was de opmerking van Mathieu van der Poel, die vorige week vertelde dat hij zich stoort aan het uitrijden van Van Aert na elke cross. Zo schuift de podiumceremonie soms wat op. De wereldkampioen kreeg daardoor gisteren tien minuten om naar de ceremonie te komen. "Het deed me een beetje denken aan mijn schooltijd, waar ik sprintjes moest trekken met mijn fiets om op tijd te zijn. Daar kon ik mij toen ook in opjagen. En nu weer", reageerde een geïrriteerde Van Aert bij Sporza. (XC)

