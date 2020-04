Exclusief voor abonnees UCI opent procedure tegen wielermanager Van Gansen 21 april 2020

00u00 0

De Disciplinaire Commissie van de UCI opent een procedure tegen wielermanager Patrick Van Gansen, nadat de Ethische Commissie haar rapport heeft afgerond over de beschuldigingen van ongewenste intimiteiten. Van Gansen kwam vorig jaar in opspraak nadat meerdere rensters van wielerploeg Health Mate Ladies Team hem beschuldigden van grensoverschrijdend seksueel gedrag. De Ethische Commissie is van oordeel dat er sprake is van schendingen van de ethische code van de UCI en raadt sancties aan. (XC)