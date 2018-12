UCI kiest voor gulden middenweg in losrijd-discussie rond Van Aert 27 december 2018

Hoe lang mag Wout van Aert nu op zijn rollen blijven zitten als de wereldkampioen na de cross ook het podium moet betreden? In afwachting van een reglementswijziging, hanteert de UCI een gulden middenweg: zodra de nummer drie over de streep rijdt, krijgt iedereen tien minuten tijd tot de podiumceremonie. Dat verklaarde Peter Van den Abeele, Deputy Sports Directeur, Head of Off-Road bij de UCI bij Wielerflits.

