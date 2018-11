UCI gaat renners op hun sokken controleren 17 november 2018

De UCI herintroduceert vanaf 1 januari een opmerkelijke regel. Zo mogen de wielersokken van de renners in competitie maximaal tot halverwege het onderbeen komen. De regel bestond vroeger al, maar was de voorbije jaren uit de aandacht verdwenen. De UCI maakte nog niet duidelijk welke straffen er op een overtreding staan. Teammanager Jonathan Vaughters (EF Education First) reageerde ironisch op het nieuws: "Gelukkig houdt de UCI zich met de belangrijke zaken bezig." (XC)

