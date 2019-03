UCI eist dat E3 'naakte' affiche intrekt 02 maart 2019

00u00 0

"We zijn zo goed als naakt op de foto, maar wie dit erotisch vindt, kan beter gespecialiseerde hulp zoeken." Dat vertelde één van de twee gebodypainte bloemenmeisjes die op de affiche van de E3 BinckBank Classic samen een kikker vormen afgelopen week in deze krant. Toch heeft de Internationale Wielerunie (UCI) ethische bezwaren tegen het campagnebeeld en maant ze de organisatoren aan om het met onmiddellijke ingang in te trekken. De UCI dreigt daarbij met juridische stappen. Ook in 2015 veranderde de E3 al eens van banner nadat de UCI en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen hun afkeur hadden laten blijken. De affiche toonde toen de hand van een renner die op hun punt stond in de billen van een vrouw te knijpen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over UCI

wielersport

sportdiscipline

sport