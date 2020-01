UCB wordt beloond voor betere resultaten Johan Van Geyte

14 januari 2020

00u00 0 De Krant UCB was gisteren de grote uitblinker op een matte Brusselse beurs. De farmagroep werd er 1,94% meer waard bij een slotkoers voor het aandeel van 78,92 euro. Aan de basis ervan lagen een opwaartse bijstelling van de te verwachten winst en bijhorende verhoogde koersdoelen van de financiële analisten.

UCB verwacht dat zijn omzet over 2019 afsluit op 4,9 miljard euro. Dat is aanzienlijk boven de vork van 4,6 à 4,7 miljard euro die het had vooropgesteld. Bovendien zal de recurrente bedrijfskasstroom aan de bovenkant van de verwachte 27 à 29% van de omzet afvlaggen.

Een combinatie van beide vertaalt zich in een hogere winstgevendheid van het bedrijf. De winst per aandeel zal hoger uitkomen dan 4,80 euro. Tot nog toe had het bedrijf een vork van 4,40 à 4,80 euro vooropgesteld.

Het farmabedrijf schrijft de positieve bijstelling toe aan het commerciële succes van de geneesmiddelen Cimzia en Vimpat in het vierde kwartaal. Cimzia dient voor de behandeling van reuma, Vimpat wordt toegediend aan epilepsiepatiënten. Definitieve cijfers maakt UCB op 20 februari bekend.

Naar recordhoogte

De opwaartse bijstelling lokte meteen een aantal adviesverhogingen uit bij de financiële analisten. Barclays plaatste het aandeel op zijn kooplijst met een koersdoel van 90 euro. Bij KBC Securities ging het koersdoel van 86 naar 91 euro. Deutsche Bank bleef bij haar koersdoel, maar dat stond wel al op 100 euro.

Het aandeel klom daardoor tot zijn hoogste koers sinds 12 september 2018. Toen sloot hij af op 80,92 euro.

Stilaan krijgt UCB ook zijn hoogste notering ooit in het vizier. Die kwam eind 2015 op het bord, toen het aandeel nog werd verhandeld tegen bijna 85 euro. Nadien kwam de klad erin. De beleggers vreesden voor het aflopen van de beschermingsfase van een aantal oude geneesmiddelen - waardoor concurrenten goedkopere varianten op de markt zouden kunnen brengen - zonder dat er nieuwe klaarstonden om de fakkel over te nemen. Nauwelijks een jaar later was de beurskoers dan ook teruggevallen tot 55,71 euro. Sindsdien herstelde de koers zich geleidelijk.

De voorbije dagen kreeg de interesse in het UCB-aandeel niettemin een versnelling. Nog voor de positieve winstwaarschuwing had Jefferies zijn koersdoel al opgetrokken van 70 naar 95 euro, bij JP Morgan ging het van 75 naar 91 euro. Het resulteerde in een stevige stijging vorige week. En die inspanning werd gisteren nog even doorgetrokken.