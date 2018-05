UCB krijgt groen licht in VS 29 mei 2018

Farmabedrijf UCB heeft van de Amerikaanse gezondheidsdienst FDA groen licht gekregen om Cimzia op de markt te brengen als behandeling voor de huidziekte psoriasis. Concreet zal Cimzia gebruikt worden om volwassenen met matige tot ernstige psoriasis vulgaris - de meest voorkomende vorm - te helpen via onderhuidse injecties. UCB wist de FDA te overtuigen met goede resultaten tijdens de derde klinische testfase. Daarmee krijgt Cimzia, als reumamiddel al één van UCB's sterproducten, een nieuwe toepassing. Voor het farmabedrijf betekent het fiat van de FDA bovendien zijn eerste stappen op de markt van de immunodermatologie. Dat is van groot belang: UCB is immers al langer op zoek naar manieren om zijn verkopen op te krikken. Binnen enkele jaren vervallen immers de patenten voor enkele topproducten, en zal de concurrentie van generieke medicijnen nog meer aan de inkomsten vreten.

