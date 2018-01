UCB aast op Amerikaans biotechbedrijf 20 januari 2018

00u00 0

De Belgische biofarmagroep UCB lonkt naar het Amerikaans biotechbedrijf Acorda Therapeutics. Het bedrijf uit New York ontwikkelt geneesmiddelen voor neurologische stoornissen zoals multiple sclerose (MS) en de ziekte van Parkinson. Volgens het financiële persagentschap Bloomberg zouden ook de Amerikaanse farmareus Biogen en enkele Aziatische bedrijven interesse hebben getoond in Acorda. Het biotechbedrijf incasseerde in november nog een forse tegenslag, nadat bij een test met een experimenteel middel vijf Parkinson-patiënten stierven. Die tegenvaller deed de marktwaarde van het bedrijf halveren. Enkele maanden voordien had het bedrijf al belangrijke patenten voor het MS-medicijn Ampyra verloren, dat momenteel instaat voor het gros van de inkomsten. Toch kleven analisten op Acorda nog steeds een waarde van zowat 1 miljard euro. Voorlopig onthoudt UCB zich van alle commentaar op de geruchten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN