Uber wil voorkomen dat fietsers tegen autodeuren knallen 16 september 2019

Niets zo gevaarlijk voor een fietser dan een autodeur die plots openzwaait. Dat weet ook Uber, dat met een nieuwe veiligheidsfunctie komt. 'Bike Lane Alerts' herinnert een chauffeur eraan op te letten voor zwakke weggebruikers en helpt passagiers extra alert te zijn bij het uitstappen. De functie maakt gebruik van openbare kaartgegevens om te bepalen waar zich aparte fietspaden bevinden en waar fietsers en automobilisten de weg delen. Als een passagier wordt opgehaald of afgezet in de buurt van een fietspad, herinnert een melding hem of haar daaraan. (FT)