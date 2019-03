Exclusief voor abonnees Uber realiseert grootste overname ooit 27 maart 2019

Net voor zijn beursgang heeft het taxi-appbedrijf Uber nog een grote slag geslagen. Uber legt ruim 3,1 miljard dollar op tafel voor de overname van Careem Networks, een concurrent in het Midden-Oosten. Ruim 1,7 miljard dollar wordt betaald via converteerbare obligaties, de resterende 1,4 miljard dollar in cash. Tot de aandeelhouders van Careem behoren de steenrijke Saoedische prins Al-Waleed bin Talal en het Japanse e-commercebedrijf Rakuten. Careem, dat opgericht werd in 2012, is actief in meer dan 90 steden in 15 landen, hoofdzakelijk in de islamitische wereld: het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Pakistan en Turkije. In die regio is het bedrijf actief in 98 steden, vier keer meer dan Uber, en heeft het 33 miljoen gebruikers. Met de duurste overname ooit maakt Uber een einde aan de hevige concurrentiestrijd tussen de twee taxi-appbedrijven, en breidt het Amerikaanse bedrijf zijn actieterrein verder uit.

