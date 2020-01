Exclusief voor abonnees Uber komt toch niet naar Leuven 09 januari 2020

Even zag het ernaar uit dat Leuven de Vlaamse primeur zou krijgen, nog voor Antwerpen of Gent. Maar taxidienst Uber komt dan toch niet naar de studentenstad. Leuven werd als enige Vlaamse stad op de website van het wereldwijde taxiplatform vermeld waar een rit kon worden gepland. Maar dat was een vergissing, zo liet Uber gisteren weten, waarna de site werd aangepast. Leuven ontving al wel enkele aanvragen van kandidaat-chauffeurs voor de noodzakelijke bestuurderspas, maar leverde nog geen vergunningen af. In Brussel is Uber al bijna zes jaar actief. (SPK)