Uber-investering redt Armstrong 08 december 2018

Een onbewuste investering van 100.000 dollar (87.700 euro) in taxi-app Uber redt tien jaar later het leven van Lance Armstrong (47) én dat van zijn familie. Dat zegt de gevallen Amerikaanse wielergod in een interview met tv-netwerk CNBC. Armstrong betaalde in april nog een minnelijke schikking van 4,4 miljoen euro in de tegen hem aangespannen rechtszaak na zijn dopingbiecht. "Dat moet al de tiende zijn geweest. In totaal betaalde ik zo'n 97,5 miljoen euro", berekent hij. Geen financiële ramp, blijkt nu. Armstrong: "Ik stak de 100.000 dollar in Lowercase Capital, het investeringsfonds van Chris Sacca."

