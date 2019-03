Uber Eats betalen kan nu ook met maaltijdcheques 11 maart 2019

Wie van zijn werkgever Ticket Restaurant-maaltijdcheques van EdenRed krijgt, kan daar vanaf vandaag ook aan huis geleverde maaltijden van Uber Eats mee betalen. EdenRed is de grootste aanbieder van maaltijdcheques in ons land, en de samenwerking met een platform dat maaltijden levert is een primeur voor ons land. Die kwam er op vraag van de gebruikers van de Uber Eats-app zelf. Zij wilden meer betalingsmogelijkheden dan alleen kredietkaarten en PayPal. De voorkeur ging daarbij uit naar maaltijdcheques, boven cash. Wie eten wil bestellen, moet eenmalig z'n Edenred-card aan z'n Uber Eats-account koppelen. Uber Eats is sinds 2016 beschikbaar in België. De maaltijdbezorger begon in Brussel, maar intussen leveren de koeriers ook in Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven, Brugge, Kortrijk en Aalst.

