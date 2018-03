UAE-Emirates rekent op Kristoff 30 maart 2018

Het UAE Team Emirates voor de Ronde wordt volledig gebouwd rond ex-winnaar Kristoff (2015). Vorig jaar finishte de Noor als vijfde. "Ik start niet als topfavoriet, maar de laatste wedstrijden hebben me wel op een hoger niveau gebracht. Ik hoop mijn rol te kunnen spelen", pompt hij zichzelf vertrouwen in. Kristoff blijft voorlopig steken op twee zeges (slotetappe Ronde van Oman en openingsrit Ronde van Abu Dhabi). In de E3 Harelbeke (40ste), Gent-Wevelgem (25ste) en Dwars door Vlaanderen (76ste) ontgoochelde hij. De selectie: Kristoff (Noo), Swift (GBr), Marcato (Ita), Troia (Ita), Consonni (Ita), Ganna (Ita) en Byström (Noo). (JDK/TLB)

