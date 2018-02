U8A Tempo maken grote vorderingen 28 februari 2018

De U8 A van Tempo Overijse vormen een groep spelers die ongelooflijk goed aan elkaar hangt. Dit resulteert in goed samenspel. De spelertjes trotseren weer en wind om de trainingen, noch de wedstrijden aan zich te moeten laten voorbijgaan. Het is dus niet toevallig dat ze grote vorderingen maken en dat is ook fiere trainer Arne Stuckens niet ontgaan.

HLN