U23Aerts vliegt, zorgen voor Iserbyt 22 januari 2018

Twee weken voor het WK U23 in Valkenburg is Eli Iserbyt op zoek naar zijn beste benen. Zaterdag, in de Kasteelcross in Zonnebeke, doofde de kaars van de 20-jarige West-Vlaming na een nochtans behoorlijke start heel snel uit. Iserbyt werd bovendien nog afgeremd door een val in één van de vele verraderlijke grachtjes en finishte pas als veertiende. "Heel teleurgesteld in de prestatie van vandaag", klonk het na afloop op Twitter. "Er scheelt duidelijk iets meer. Hopelijk een beter gevoel na een week trainen in Spanje." Daar hoopt ook bondscoach Sven Vanthourenhout op. "De signalen in zijn laatste drie crossen (BK, Otegem, Zonnebeke, red.) waren negatief. Maar als hij in Calpe de nodige rust en stabiliteit kan terugvinden, zie ik het wel goedkomen." Vanthourenhout zag in Nommay, waar Iserbyt en zijn grote rivaal voor de wereldtitel Tom Pidcock wegbleven, alvast een uitstekende Thijs Aerts. De Belgische kampioen reed al in de tweede ronde weg van twee Fransen en haalde het met kleine voorsprong. "Mijn tweede grote zege in één week tijd, in Koksijde tegen de Belgische, hier tegen de wereldtop. Geweldig. De driekleur geeft me blijkbaar vleugels", lachte Toons jongere broer. (JDK)

