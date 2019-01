U23 Road Series vervangt Topcompetitie Koers kort 04 januari 2019

00u00 0

De Belgische Topcompetitie voor U23-renners verdwijnt (bij gebrek aan interesse) en wordt vervangen door de U23 Road Series met vijf Belgische (Brussel-Opwijk, GP Tombroek in Rollegem, GP Color Code in Bassenge, Omloop U23 en Memorial Albert Fauville) en vier Nederlandse manches (Kersenronde in Mierlo, Zeeuws-Vlaams Wielerweekend, Hel van Voerendaal en Omloop van Midden-Brabant). Het deelnemersveld zal bestaan uit elf Belgische (waaronder een selectie van Cycling Vlaanderen en één van de Waalse vleugel FCWB) en elf Nederlandse ploegen. De drie resterende wildcards mogen door de organisatoren vrij worden besteed. (JDK)