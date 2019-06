Exclusief voor abonnees U21 gearriveerd in Italië 08 juni 2019

'The Italian Job' is begonnen. De nationale beloften van Johan Walem zijn gisteren goed aangekomen op Sicilië. Daar zijn ze één week op stage in het oefencomplex van Catania. Dinsdag is er een vriendschappelijk duel. (PJC)