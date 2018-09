U2 moet optreden stilleggen: Bono is z'n stem kwijt 03 september 2018

U2 heeft zaterdagavond een optreden in Berlijn afgebroken nadat Bono zijn stem was kwijtgeraakt. De zanger van de Ierse band legde na het vierde nummer uit dat zijn stem hem in de steek liet. Hij klaagde over rook van rookmachines die hij had ingeademd. "Ik zweer dat ik niet heb zitten roken, maar het voelt alsof ik in een gigantische sigaar zit", zei hij. Het 17.000-koppige publiek reageerde sportief. "Come on Bono! We houden toch van je", klonk het. Maar na de hit 'Beautiful Day' moest hij het concert definitief staken.

