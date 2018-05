U17 strijden voor finaleplek 17 mei 2018

Blijft het sprookje van de Belgische U17 op het EK duren? Na de stuntzege tegen Spanje wacht met Italië nu een nieuwe klepper in de halve finales. Om 14 uur beginnen de jonge Duivels aan hun jacht naar een finaleplek. "Na de zege tegen Spanje zag ik vooral serene spelers die al helemaal met de volgende match in hun hoofd zaten", blikte bondscoach Thierry Siquet vooruit. "Italië is van nature wel een heel georganiseerd elftal." Als de Duivels erin slagen om de Azzurri te ontmantelen, zetten ze een historische prestatie neer. Het zou namelijk de eerste generatie van de U17 zijn die om de titel speelt op een internationaal toernooi.

