U ziet het goed het sneeuwt in Duitsland 27 augustus 2018

00u00 0

Best eens met de ogen knipperen, want dit is een beeld dat u wellicht nog niet verwachtte. Na een snikhete zomer heeft deze Duitse restauranthouder zijn sneeuwschop weer mogen bovenhalen: de temperaturen op de mistige Zugspitze zakten gisteren tot onder het vriespunt. De berg is de hoogste berg van Duitsland en ligt in Zuid-Beieren, op de grens met Oostenrijk. Voor een berg waarop wintersport beoefend wordt is sneeuw doorgaans niet zo raar, wél is het heel uitzonderlijk dat het er in deze periode van het jaar zo koud en winters is. Vandaag halen de temperaturen dan weer vlotjes 10 graden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Duitsland

Oostenrijk

Zuid-Beieren

Zugspitze

weer