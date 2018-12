U woont 'te dicht' bij militair domein? Dan geen Google Street View meer 19 december 2018

00u00 0

De wijken rond het militair domein in het Limburgse Leopoldsburg zijn niet langer zichtbaar in Google Street View. Defensie heeft de internetgigant gevraagd om de omgeving te 'blurren', zodat mensen met slechte bedoelingen geen aanslag kunnen voorbereiden met behulp van de beelden. Maar Google is iets te enthousiast ingegaan op dat verzoek: volledige dorpen, sommige kilometers van het domein verwijderd, zijn offline gehaald. "Ik val uit de lucht", reageert Jan Dalemans, burgemeester van Hechtel-Eksel. Van zijn gemeente is helemaal niets meer terug te vinden op Street View. "Ik ga bij de dienst Ruimtelijke Ordening opvragen wat we hieraan kunnen doen." (MMM)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN