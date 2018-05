U heeft weer genoten van het weer 07 mei 2018

00u00 0

Van in Blankenberge tot in Aarlen: aan de hemel was geen wolkje te bespeuren en dus kreeg de zon vrij spel. Een prachtige zondag, en daar genoot u met volle teugen van, zo mocht blijken voor de lens van onze fotografen. Voor wie geen tijd had om te genieten: niet getreurd, ook de volgende dagen blijft het op-en-top ijsjesweer.

