U hebt misschien een gevangene aan de lijn

Wie opgebeld wordt voor een enquête of marktonderzoek kan sinds kort een gevangene aan de lijn hebben. Sinds eind oktober stelt het dienstenbedrijf SoServices namelijk vijf gedetineerden te werk als callcentermedewerkers in de gevangenis van Beveren. Goedele Uyttersprot (N-VA) vroeg in de Kamer tekst en uitleg. Uit het antwoord blijkt dat de gedetineerden grondig worden doorgelicht en gescreend op onder meer hoffelijkheid en klantvriendelijkheid. Aan de hand van een beveiligd softwaresysteem kunnen zij het werk vanuit hun cel uitvoeren. De gesprekken worden opgevolgd en er kunnen ook mystery calls gebeuren. Het proefproject wordt komend voorjaar geëvalueerd en kan daarna worden uitgerold in andere gevangenissen. Callcentermedewerker is namelijk een knelpuntberoep. (PKM)

