U dacht dat Delphine Boël het stilaan opgeeft? 07 juli 2018

Na kunstwerken met kronen, Belgische vlaggen, 'Fuck', 'Bla Bla Bla' en 'You can't change the truth' erop, heeft Delphine Boël nu ook een sjaal ontworpen met een boodschap. Die maakt deel uit van haar 'Wearable Art Collection'. Daarin gebruikt de vermeende dochter van Albert II kunstwerken als basis om een kledingstuk te ontwerpen. Haar nieuwste creatie is gebaseerd op haar eigen gedicht en schilderij 'Never Give Up - My Constitution'. "Wie de sjaal plooit en omslaat, krijgt door de mengeling van woorden en kleuren een abstract kunstwerk", aldus Boël. De zijden sjaal wordt verkocht in een luxedoos aan de royale prijs van 495 euro.

