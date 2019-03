Tyrannosaurus was eerst maar een muurbloempje 02 maart 2019

Van alle dino's is hij wellicht de bekendste: de op zijn achterpoten lopende, vreeswekkende tyrannosaurus rex. De 'koningstiransauriër', zoals zijn naam letterlijk vertaald kan worden, was een reusachtige vleeseter van acht ton zwaar en veertien meter lang. Onderzoekers van de North Carolina State University denken nu de vroegste voorouder te hebben opgegraven van de tyrannosaurus rex. Het gaat om de zogeheten moros intrepidus, ofte 'voorbode van de ondergang'. Die gevederde dino was amper een meter hoog en hij woog ongeveer evenveel als een volwassen mens. Het dier kon echter uitstekend jagen. Het begon te groeien toen de allosaurus door het veranderende ecosysteem uitstierf. "Vroeg in hun evolutie stonden de tyrannosaurussen in de schaduw van andere dinosaurussen", aldus paleontoloog Lindsay Zanno. "Maar in relatief korte tijd - we spreken dan over minder dan vijftien miljoen jaar - groeiden ze uit tot het iconische roofdier zoals we dat kennen. Je kan gerust stellen dat de tyrannosaurus het van muurbloempje naar de top van de voedselketen heeft geschopt." (JPM)

