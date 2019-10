Exclusief voor abonnees Tyfoon maakt 56 doden in Japan 15 oktober 2019

Tyfoon Hagibis veroorzaakt veel leed in Japan. De storm, die zaterdag aan land kwam, eiste al 56 doden. Volgens de Japanse openbare omroep zijn 15 burgers vermist. Liefst 110.000 reddingswerkers doen er alles aan om mensen te redden die geen kant meer op kunnen. De situatie is het ergst in de prefectuur Nagano, waar een van de grote dijken naast de rivier Chikuma het begeven heeft. Daardoor staan woonwijken tot twee verdiepingen hoog onder water. Intussen dreigt nieuwe regen in het centrum en het oosten van het land en wordt ook gewaarschuwd voor nieuwe aardverschuivingen. Zo'n 75.000 gezinnen zitten zonder elektriciteit, ruim 120.000 hebben geen toegang tot drinkbaar water.

