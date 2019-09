Exclusief voor abonnees Tyfoon Faxai legt Tokio lam 10 september 2019

In de Japanse hoofdstad Tokio is het openbare leven gisteren nagenoeg volledig stilgelegd door een zware tyfoon. De storm, die windsnelheden van meer 200 kilometer per uur met zich meebracht, heeft minstens één vrouw het leven gekost. Zij stierf nadat ze tegen de gevel van een gebouw belandde. Er vielen ook meer dan dertig gewonden en bijna één miljoen huishoudens zaten zonder stroom. 36 miljoen mensen kregen de raad om binnen te blijven en vijfduizend anderen werden geëvacueerd. De storm heeft de meisjesnaam Faxai gekregen. Per jaar wordt Japan getroffen door gemiddeld vier tot vijf zware stormen. Het is echter ongebruikelijk dat stormen in de buurt van de hoofdstad aan land komen. (GVV)

