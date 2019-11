Exclusief voor abonnees Twitter COlumn | Rik Torfs 02 november 2019

Deze week stond ik op het punt met Twitter op te houden. Er was eigenlijk niet echt een reden voor. De scheldpartijen en pogingen tot belediging die ik, zoals iedere andere twitteraar, dagelijks de eer heb te ondergaan, waren niet kwetsender dan anders. Nog nooit heb ik iemand geblokkeerd. Maar plotseling dacht ik: waarom zou ik niet zonder Twitter kunnen? Het grootste deel van mijn leven lukte dat perfect, ik miste het medium geen moment. Niet toen het nog niet bestond. Evenmin toen het er wel al was en ik niet meedeed. Helemaal per ongeluk ben ik ermee begonnen, namelijk toen ik me in 2010 in een goedmoedige bui van zinsverbijstering kandidaat stelde voor de parlementsverkiezingen. "Je moet op Twitter om succes te hebben", raadde een vriend mij aan. Ik voelde dat hij ongelijk had, maar volgde zijn goede raad. Al tweette ik nauwelijks tijdens de campagne. Pas een paar jaar later kreeg ik de smaak te pakken, wat ik nog altijd betreur. Het medium maakt je niet tot een beter mens. En ik was al behoorlijk slecht.

