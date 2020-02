Exclusief voor abonnees Twitterstrijd tussen Trump en Obama 20 februari 2020

Donald Trump en Barack Obama zijn mekaar op Twitter in de haren gevlogen over de vraag aan wie de goed draaiende economie te danken is. Ex-president Obama tweette eerst hoe hij elf jaar geleden maatregelen nam om uit het toenmalige dal te klimmen. "Dat heeft het pad geëffend voor meer dan een decennium van groei", vermeldde hij. Maar huidig staatshoofd Trump reageerde al snel, zeggend dat Obama "het zwakste herstel sinds de Grote Depressie" op zijn naam heeft staan. De meeste economen stellen dat de waarheid in het midden ligt en dat beide presidenten hun zwaktes en verdiensten hebben.