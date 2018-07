Twitter krijgt klap van 20% 28 juli 2018

Na Facebook heeft ook Twitter een oplawaai geïncasseerd op Wall Street. Het aandeel crashte bijna 20% na tegenvallende kwartaalresultaten. Hoewel het bedrijf voor het derde kwartaal op rij nettowinst realiseerde (100 miljoen dollar) dankzij stijgende advertentie-inkomsten, maken beleggers zich zorgen over het slinkend aantal gebruikers van de berichtendienst. Dat zakte afgelopen periode van 336 miljoen naar 335 miljoen, en zal ook de komende kwartalen verder afnemen. De terugloop is een gevolg van de strijd die Twitter is aangegaan tegen nepaccounts, trollen en spam. Maar dat moet zich op termijn afbetalen, zo denkt men bij het bedrijf. Twitter heeft zich de afgelopen tijd ook meer gericht op het live uitzenden van evenementen als sportwedstrijden. Het WK voetbal in Rusland stuwde Twitters kwartaalomzet 24% hoger tot 711 miljoen dollar.

