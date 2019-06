Exclusief voor abonnees Twitter blokkeert Wilders wegens 'haatzaaien' 01 juni 2019

"Laten we altijd opstaan tegen de sukkels van D66 die de grenzen open laten staan en meer en meer islam importeren om vervolgens krokodillentranen te huilen over de gevolgen daarvan zoals antisemitisme, eerwraak, vrouwenbesnijdenis, terrorisme en haat." Dat tweette de Nederlandse PVV-leider Geert Wilders, waarna zijn account bij Twitter prompt geblokkeerd werd wegens haatzaaien. Wilders reageerde op een post van D66-voorman Rob Jetten. "Iedereen moet de vrijheid hebben te geloven wat hij of zij wil. Laten we altijd opstaan tegen antisemitisme, in Nederland en Europa", had de links-liberale voorman geschreven. Volgens Wilders heeft Twitter gedreigd zijn account definitief te weren als hij nog eens over de schreef zou gaan. "Waanzin", aldus de PVV-leider.

