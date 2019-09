Exclusief voor abonnees Twintiger vervalst attesten om moeder wijs te maken dat hij aan unief zit 28 september 2019

00u00 0

Een 24-jarige man uit Willebroek riskeert 3.600 euro boete voor valsheid in geschrifte. R.K. maakte zijn moeder bijna een jaar lang wijs dat hij aan de KU Leuven studeerde. Hij werkte het schooljaar 2013-2014 af aan het Atheneum in Boom, maar kreeg in juni te horen dat hij niet geslaagd was. Ten opzichte van zijn mama beweerde de jongeman echter dat hij zijn diploma wel gehaald had en een opleiding zou starten aan de universiteit. De vrouw stelde zich geen vragen: haar zoon vertrok elke morgen 'naar de les'. In realiteit hing hij volgens het arbeidsauditoraat (het Openbaar Ministerie van de arbeidsrechtbank, zeg maar) gewoon rond in de buurt.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis