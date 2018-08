Twintiger verdrinkt in meren van de Eau d'Heure 09 augustus 2018

In de meren van de Eau d'Heure, een recreatiedomein op de grens van de provincies Henegouwen en Namen, is dinsdagavond een twintiger verdronken. Dat meldt de brandweer van de hulpverleningszone Henegouwen-Oost. De jongeman was aan het zwemmen in één van de meren toen hij rond 21 uur onwel werd en onderging. Zijn metgezellen haalden hem uit het water en brachten hem naar de oever, maar alle hulp kwam te laat. Het slachtoffer overleed ter plekke. Het parket van Charleroi is op de hoogte gesteld van het incident.