Twintiger valt door dakkoepel VUB 27 januari 2018

00u00 0

Een jonge Brusselaar is donderdagavond zwaar ten val gekomen op de campus van de VUB in Etterbeek. Hij donderde enkele verdiepingen naar beneden toen hij door een glazen dakkoepel (foto) viel. Een tweede jongen kon zich maar net uit zijn benarde positie redden. Hij waarschuwde de politie. "De jongens klommen op het dak van gebouw B op de Humanities, Sciences & Engineering Campus in Etterbeek", zegt de woordvoerder van de universiteit, Sicco Wittermans. "Het is illegaal en gevaarlijk wat die twee hebben gedaan. Via een beveiligde poort konden ze het dak opkruipen. Ze zijn vervolgens op de glazen dakkoepel gaan liggen en zijn er dan door gevallen. Eén van de twee is van de vijfde naar de eerste verdieping gevallen", gaat de woordvoerder verder. "De tweede kon zich nog vasthouden aan een touw. De jongen die vier verdiepingen naar beneden is gevallen, werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert nog steeds in kritieke toestand." (SVDB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN