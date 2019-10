Exclusief voor abonnees Twintiger schiet ex-vriendin en 4 familieleden dood 07 oktober 2019

"Ik heb net vijf mensen vermoord." Met die woorden legde een 25-jarige man afgelopen weekend een vuurwapen op tafel bij de lokale politie in het Oostenrijkse skidorp Kitzbühel. Hij kwam zichzelf aangeven nadat hij zijn 19-jarige ex-vriendin, haar ouders, haar broer en haar nieuwe vriend had doodgeschoten. Uit jaloezie, zo zegt hij zelf. Het meisje had twee maanden geleden een punt gezet achter de relatie. Zaterdagavond zagen de twee elkaar in een café en kwam het tot een ruzie. De man ging naar huis, nam het legale en geregistreerde vuurwapen van zijn broer uit een kluis en trok naar het ouderlijke huis van zijn ex. Hij doodde haar ouders en haar broer, om daarna via het balkon naar de slaapkamer van zijn ex te klimmen. Daar schoot hij het meisje en haar nieuwe vriend dood. (IBO)

