Exclusief voor abonnees Twintiger redt leven van pastoor (88) 14 januari 2020

00u00 0

Zelf beschouwt hij zich niet als een held, maar voor de pastoor van het Vlaams-Brabantse Diegem is Tim Calcoen toch een reddende engel. De 23-jarige ex-Chiroleider redde het leven van pastoor Vital (88) toen die zich verslikt had tijdens een etentje. Hij dreigde te stikken en zijn tafelgenoten belden de hulpdiensten én dorpsgenoot Tim. Die studeert verpleegkunde en is vrijwilliger in de Vilvoordse brandweerkazerne. Hij was als eerste ter plaatse. "Ik zag dat de pastoor er slecht aan toe was en begon meteen te reanimeren", vertelt de twintiger. "Ik deed gewoon wat ik moest doen." Dat Tim een ex-Chiroleider is, maakt het voor de pastoor nog specialer. "Ik ga jaarlijks nog mee op Chirokamp en ben heel hard verbonden met de jeugdbeweging. Ik weet niet hoe ik Tim moet bedanken", aldus een ontroerde Vital. "Ik heb hem meteen gezegd dat ik niets wil", besluit Tim. "Het grootste cadeau is dat hij het gehaald heeft."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis