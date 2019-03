Twintiger opgepakt die met aanslag dreigde 19 maart 2019

De persoon die na de aanslag in Nieuw-Zeeland dreigde met terreur in België, "uit wraak voor al die onschuldige moslimbroeders", is opgepakt en onder zeer strenge voorwaarden weer vrijgelaten. De veiligheidsdiensten ontvingen vrijdagmiddag een boodschap waarin een aanval met een automatisch wapen werd aangekondigd in een station. Bijgevoegd: een foto van Antwerpen-Centraal. Dezelfde dag nog kon de afzender geïdentificeerd worden als een 24-jarige man uit Zwijndrecht. Zaterdagochtend werd hij gearresteerd. Tijdens zijn verhoor bleek dat hij het dreigement "als grap" bedoeld had.